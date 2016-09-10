Смертельное ДТП в Киеве: Луценко будет настаивать на возобновлении следствия в отношении сына донецкого бизнесмена

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"После изучения формальных причин закрытия дела Генпрокурор будет настаивать на возобновлении следствия. Виновные в покрывательстве мажора будут привлечены к ответственности. Справедливость будет восстановлена", - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении Толстошеева.

Читайте такжеАваков о ситуации с николаевскими мажорами: "у меня внутри все кипело от возмущения"

По данным прокуратуры, состояние, в котором подозреваемый находился в момент ДТП, характеризуется как судорожный припадок. Результаты экспертиз подтвердили, что в момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

9 января этого года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина.