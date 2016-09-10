Смертельное ДТП в Киеве: Луценко будет настаивать на возобновлении следствия в отношении сына донецкого бизнесмена
Генеральный прокурор Юрий Луценко истребовал у Прокуратуры города Киева уголовное производство о расследовании смертельного ДТП с внедорожником, за рулем которого находился 21-летний сын бизнесмена из Донецка Станислав Толстошеев.
Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
"После изучения формальных причин закрытия дела Генпрокурор будет настаивать на возобновлении следствия. Виновные в покрывательстве мажора будут привлечены к ответственности. Справедливость будет восстановлена", - написала она на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, Прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении Толстошеева.
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По данным прокуратуры, состояние, в котором подозреваемый находился в момент ДТП, характеризуется как судорожный припадок. Результаты экспертиз подтвердили, что в момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
9 января этого года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина.