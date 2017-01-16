Мажор-виновник смертельного ДТП возле "Левобережной" Толстошеев признан неподсудным (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"На момент дорожно-транспортного происшествия у водителя Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потери контроля над управляемостью автомобиля", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эпилептический приступ у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не знал

"Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз о неподсудном состоянии подозреваемого во время совершения им ДТП", - подчеркнули в прокуратуре.

Установлено также, что на момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, удостоверение водителя Толстошеева аннулировано и уничтожено в законном порядке.

"В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение", - пообещали в столичной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 9 января 2016-го года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что мужчина находится в больнице.

Затем правоохранители выдвинули подозрении 21-летнему Толстошееву. 15 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс. грн.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец заявила, что прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении Толстошеева.