В Днепре эвакуировали 200 человек из горящей многоэтажки (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

18 января 2017 в 05:40 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 16-этажного дома по улице Юрия Кондратюка Новокодацкого района.

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Как выяснилось с прибытием спасателей, загорелась двухкомнатная квартира и балкон на 14-м этаже. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, поэтому для эвакуации людей и тушения пожара задействовали 5 звеньев газодымозащитной службы.

Было спасено 11 человек, из них 2 детей, а также эвакуированы около 200 человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Огнем уничтожено домашнее имущество квартиры. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети.

Пожар был локализован в 06:50, а ликвидирован в 07:20.