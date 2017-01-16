Пожар во время ссоры: в Одесской области мужчина разлил бензин в доме, жена и дети получили тяжелые ожоги (видео)

На Одесщине в с. Феодосеевка произошел пожар - мужчина разлил в доме бензин во время ссоры с женой, пытаясь ее напугать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Отмечается, что в результате пожара 25-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, а двух ее малолетних детей в возрасте 4 и 6 лет - в медучреждения Одессы. Все пострадавшие получили серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии.

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«Установлено, что между потерпевшей и ее 37-летним мужем произошла ссора. Пытаясь напугать жену, мужчина разлил на пол около трех литров бензина, пригрозил поджечь дом и вышел на улицу», - сообщили в полиции.

После этого женщина пыталась разжечь плиту с помощью легковоспламеняющейся жидкости, в ходе чего произошло возгорание.

По предварительной версии вспыхнули испарения бензина, окончательная причина пожара устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что инцидент произошел еще 14 января.