Во Львове произошло ДТП с участием патрульных (фото)

10:40, 10 января 2017
Общество
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Во Львове, сегодня, 10 января, произошла авария с участием автомобиля Toyota Yaris и служебного автомобиля патрульных.

Пострадавших в результате ДТП нет / facebook.com/groups/govarta1, Игорь Зинкевич

Об этом в комментарии 032.ua сообщила представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

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По предварительным данным причиной ДТП стало то, что 30-летняя женщина, управляя автомобилем, не сдержала безопасной дистанции и столкнулась со служебным автомобилем патрульных.

В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее в Киеве патрульные ночью устроили погоню за автомобилем со стрельбой.

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Теги: #ДТП