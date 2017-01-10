Во Львове произошло ДТП с участием патрульных (фото)

Об этом в комментарии 032.ua сообщила представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

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По предварительным данным причиной ДТП стало то, что 30-летняя женщина, управляя автомобилем, не сдержала безопасной дистанции и столкнулась со служебным автомобилем патрульных.

В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее в Киеве патрульные ночью устроили погоню за автомобилем со стрельбой.