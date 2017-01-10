В Днепре "беженец из Донецка" ночью "заминировал" вокзал
В Днепре сегодня ночью с железнодорожного вокзала эвакуировали 125 человек из-за ложного сообщения о заминировании.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
Сообщение о минировании поступило 10 января в 1:30 ночи в Днепровский отдел полиции. По данным полиции, мужчина по телефону сообщил, что он якобы беженец из Донецка, а также что вокзал заминирован.
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Эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно обследовали помещения вокзала. Никакого опасного устройства обнаружено не было.
Следственным отделом Днепровского отдела полиции сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение ему грозит до 6 лет лишения свободы.