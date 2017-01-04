В Измаиле от отравления угарным газом погибли 3 человека, в том числе 3-летний ребенок

В Измаиле Одесской области из-за отравления угарным газом погибли 3 человека, в том числе 3-летний ребенок.

Читайте такжеВ Тернопольской области госпитализировано семеро детей после отравления угарным газом

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, сегодня в 9.40 в службу спасения «101» от сотрудников Нацполиции поступила информация о потерпевших, по предварительным данным, из-за возгорания в частном доме по улице Есенина.

«Прибывшие на место спасатели возгорания не зафиксировали. В доме обнаружены трое погибших – двое взрослых и ребенок, которые, по предварительным данным, погибли в результате отравления угарным газом. Вероятно, это произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления», - рассказал Мельник.

Он уточнил, что погибли мужчины, 1975-го и 1990-го годов рождения, а также мальчик, 2013 года рождения. В доме также находилась получившая отравление женщина, которая от госпитализации отказалась.

По данным Мельника, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также – соответствующие эксперты. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.