Во Львове угарным газом отравились два человека
09:33, 11 октября 2016Происшествия
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Причины происшествия выясняются. В квартиру временно прекращена подача газа.
Состояние пострадавших на утро 11 октября удовлетворительное / Фото УНИАН
Во Львове, 10 октября, отравились угарным газом два человека.
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Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, случилось это в 16:34 в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома на улице Зерова во Франковском районе города.
"21-летний пострадавший с содержанием 20% карбоксигемоглобина, и 22-летний с 12% карбоксигемоглобина доставлены к Львовской областной клинической больницы. Их состояние на утро 11 октября удовлетворительное", - отмечают в сообщении.
Причины происшествия выясняются. В квартиру временно прекращена подача газа.
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