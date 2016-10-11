Во Львове угарным газом отравились два человека

Во Львове, 10 октября, отравились угарным газом два человека.

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Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, случилось это в 16:34 в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома на улице Зерова во Франковском районе города.

"21-летний пострадавший с содержанием 20% карбоксигемоглобина, и 22-летний с 12% карбоксигемоглобина доставлены к Львовской областной клинической больницы. Их состояние на утро 11 октября удовлетворительное", - отмечают в сообщении.

Причины происшествия выясняются. В квартиру временно прекращена подача газа.