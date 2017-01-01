Нардеп Пашинский заявил, что прострелил ногу нападавшему: полиция выясняет все обстоятельства

Об этом депутат сообщил в Facebook.

«Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень досадно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу», - написал Пашинский.

По его словам, он вышел из автомобиля, чтобы сказать людям, которые были рядом с машиной, что они подвергают опасности других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

«Просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлило одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, лишь, когда лежал, выстрелил ему в ногу», - рассказал Пашинский.

«Мы перевязали ему рану, тут же вызвали скорую и полицию», - добавил депутат.

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По его словам, он сам чувствует себя хорошо, а нападающий находится в больнице: «Я почти в норме. Нападающий в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было».

В сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области сообщили, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района «между местным жителем и одним из народных депутатов».

В настоящее время в полиции установили, что 38-летний житель Васильковщини «уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины».

«Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента», - заверили в главке.