В Днепропетровской области в результате пожара погибли два человека

В Днепропетровской области в городе Покров в результате пожара в однокомнатной квартире погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажки.

«... было установлено, что в комнате и коридоре горят бытовые отходы, которые были разбросаны по всей квартире. Во время тушения, в комнате спасатели обнаружили тела 2-х человек - хозяина квартиры 1960 г.р. и неизвестное лицо женского пола», - говорится в сообщении.

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Площадь пожара составила 20 кв. м, огнем уничтожены личные вещи (одежда), одеяло на полу, входные двери, куча бытового мусора и вещей.

Причина пожара и убытки устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге в ночь на 29 декабря произошел пожар в церкви Святомучеников Константина и Елены в Металлургическом районе Кривого Рога.