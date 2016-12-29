В Днепропетровской области горела церковь

В Кривом Роге в ночь на 29 декабря произошел пожар в церкви Святомучеников Константина и Елены в Металлургическом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

«Огнем был поврежден шкаф и бумага в подсобном помещении церкви на общей площади 4 квадратных метра», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 1 единица пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в столице КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.