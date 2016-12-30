На Ривненщине во время пожара в доме погибли двое детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, вчера, 29 декабря, в 17.05 в Службу спасения по телефону «101» поступила информация о пожаре в селе Дубины Острожского района, расположенном в 35 километрах от райцентра.

На месте вызова пожарные установили, что горит одноэтажный шлаковый жилой контейнер размером 12х6 м.

«Еще до приезда спасателей хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына 2013 г.р. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей девочки 2016 г.р.», - сообщили в ГСЧС.

В 18.05 пожар был локализован, а в 18.33 - полностью ликвидирован.

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Мать погибших детей госпитализирована в Острожскую центральную районную больницу.

Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления. Окончательную причину установит следствие, отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Киеве во время пожара в доме погибли 4 детей.