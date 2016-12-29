На Хмельнитчине в подпольном цеху изъяли более 3 тысяч литров поддельного алкоголя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, житель Хмельницкого оборудовал складское помещение под цех, где изготавливали фальсифицированную алкогольную продукцию.

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Во время обысков обнаружили и изъяли более 3 тыс. литров готовой продукции, 700 литров спирта, а также специальное оборудование, которое использовалось для незаконного массового производства алкоголя, на общую сумму около 600 тыс. грн. Следствие продолжается.