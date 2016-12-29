На Хмельнитчине в подпольном цеху изъяли более 3 тысяч литров поддельного алкоголя
15:54, 29 декабря 2016Происшествия
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Сотрудники прокуратуры Хмельницкой области и фискальной службы области 28 декабря разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкоголя.
На Хмельнитчине разоблачили подпольный водочный цех / trademaster.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, житель Хмельницкого оборудовал складское помещение под цех, где изготавливали фальсифицированную алкогольную продукцию.
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Во время обысков обнаружили и изъяли более 3 тыс. литров готовой продукции, 700 литров спирта, а также специальное оборудование, которое использовалось для незаконного массового производства алкоголя, на общую сумму около 600 тыс. грн. Следствие продолжается.
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