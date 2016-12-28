На Харьковщине из-за пожара погибли двое людей
27 декабря в 19:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
К месту происшествия немедленно прибыл районное подразделение ГСЧС с г. Чугуев на автоцистерне и в составе 5 спасателей. По их прибытию стало известно, что огнем была охвачена одна из комнат жилого дома. В ней горели домашние вещи и мебель на площади 15 кв.м.
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Во время ликвидации огня спасатели обнаружили там обгоревшее тело женщины, 1953 года рождения. В другой комнате, которая была плотно задымлена, находилось тело погибшего мужчины, 1957 года рождения. Он задохнулся угарным газом.
В 20:07 пожар удалось потушить.
По предварительным данным причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.