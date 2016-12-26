В Харькове перевернулся внедорожник, водитель погиб

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на ежедневные сводки об оперативной обстановке в Харьковской области, авария произошла сегодня, 26 декабря, в 1:00 на проспекте Гагарина, 105-а.

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По сведениям оперативных служб, водитель автомобиля "Мицубиси-Паджеро", мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением и перевернул авто.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.