В Днепре взорвалась граната во дворе многоэтажки (фото)

В Днепре во дворе многоэтажки взорвалась граната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате взрыва, который прогремел на ул. Беляева, никто не пострадал.

«По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома», - говорится в сообщении.

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Следственным отделением Амур-Нижнеднепровского района по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, в Днепре возле школы № 30 по ул. Крамского нашли обмотанную скотчем коробку с надписью: «Вам посылка. Не открывать. Там бомба. Аллах акбар!».

К счастью, коробка с «бомбой» оказалась неудачным детской шуткой. Сейчас правоохранители выясняют личность «минера». Если будет установлено, что коробку с надписью оставил несовершеннолетнему, его родителям придется заплатить немалый штраф, отмечают в полиции.