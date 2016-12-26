На Харьковщине военный-курсант убил мать и ранил соседа

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника Харьковского отделения полиции Игоря Назаренко, 24 декабря в дежурную часть поступила информация от медиков Люботинской центральной городской больницы о том, что в их учреждение из пгт Манченки Харьковского района доставили 18-летнего парня с колото-резаной раной брюшной полости.

«По указанному адресу выехало руководство районного отдела полиции и следственно-оперативная группа. Со слов пострадавшего, правоохранители выяснили, что в ночь с 23 на 24 декабря он находился в гостях у своих друзей. 24 декабря около 5:00 к ним зашел разъяренный сосед с ножом в руках, неожиданно нанес удар парню и ушел в неизвестном направлении. Товарищи раненого вызвали скорую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Пострадавшего прооперировали, состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

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В тот же день по месту жительства подозреваемого было обнаружено тело 52-летней женщины, его матери с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления правоохранителиразоблачили и задержали ранее судимого 22-летнего жителя поселка Санжары Харьковского района.

"Подозреваемый задержан. Следователями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается", - отметил Назаренко.

В то же время, в комментарии УНИАН начальник харьковского Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов сообщил, что подозреваемым в совершении этих преступлений оказался курсантом Военного колледжа сержантского состава Харьковского университета Воздушных Сил имени И. Кожедуба.

По словам Горбунова, мужчина поступил в учебное заведение в статусе военнослужащего-контрактника. В АТО он не участвовал, а только проходил службу в одной из авиационных частей. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Делом будет заниматься военная прокуратура Харьковского гарнизона.