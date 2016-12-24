В Киеве спасатели вытащили из недостроенного моста замерзших и перепуганных подростков
09:11, 24 декабря 2016Происшествия
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В Киеве на Набережно-Рыбальской сотрудники ГСЧС спасли замерзших и перепуганных подростков, вытащив их с недостроенного моста.
В результате инцидента образовался затор / dtp.kiev.ua
Об этом говорится в сообщении на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
В результате инцидента образовалась пробка.
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Ранее в Киеве произошел другой инцидент на промышленном объекте - во время демонтажа башенного крана на строительстве многоэтажки по улице Лобачевского оборвался трос монтажного лифта. В результате с высоты около 70-ти метров упали трое строителей - 47-летний мужчина погиб на месте происшествия, двух других, 36-летнего и 41-летнего монтажников, доставили в больничные заведения.
Столичная полиция открыла по этому факту уголовное производство.
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