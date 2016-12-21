На шахте в Донецкой области под обвалом остаются двое горняков

Об этом информирует полиция Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о взрыве на участке № 95 шахты «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте 1146 метров поступило в дежурную часть полиции в 10.00.

На момент аварии в шахте находилось 7 работников. В настоящее время пять человек спасены, они получают необходимую помощь. За медицинской помощью обратился один из спасенных шахтеров с предварительным диагнозом «перелом ребер». Еще двое горняков остаются заблокированными. Продолжаются горноспасательные работы.

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На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал, что в результате обвала в шахте "Центральная" были заблокированы семь горняков и спасатели оперативно подняли их на поверхность.