В больнице Львова остается еще один пострадавший во время пожара в ночном клубе

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Состояние пострадавшего, который был госпитализирован с ожогами тела и отравлением продуктами горения, удовлетворительное.

Читайте такжеДиректор львовского клуба, в котором произошел пожар, может "сесть" на 8 лет

Причина возникновения возгорания в клубе еще устанавливается, проводится ряд экспертиз.

Как сообщал УНИАН, во Львове в ночь на 27 ноября в ночном клубе «Ми100» возник пожар. Пожарные эвакуировали около 300 человек. В лечебные учреждения обратились 22 человека. 14 человек были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. 29 ноября во львовской больнице умер 48-летний мужчина, пострадавший во время пожара в ночном клубе.

30 ноября Франковский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 тыс. грн исполняющему обязанности директора клуба «Ми100».

Руководителя клуба обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, по ч.2 ст. 270 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.