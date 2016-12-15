Свернул "в трубочку" и спрятал: украинец пытался вывезти в Италию в носках 182 тысяч евро (фото)

Об этом сообщает пресс-служба киевской таможни ГФС.

182 тысячи евро пытался вывезти в Италии украинец, который для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», где предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей 10 000 евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и разрешительных банковских документов пассажир не предоставил, до момента пересечения им «белой линии» к инспектору таможни не обращался.

После пересечения пассажиром «белой линии», которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», таможенники поинтересовались у данного гражданина о наличии товаров, подлежащих декларированию, на что пассажир ответил, что нет таких, потом был задан уточняющий вопрос о наличии у него наличных денег, на что он ответил, что имеет 8 000 евро. После этого пассажира пригласили в служебное помещение и предложили предъявить все наличные средства. Уже там оказалось, что в разных отделениях кошелька, который пассажир держал в руках, находилось 8 870 евро, 673 долларов США и 2 650 гривен.

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Во время осуществления таможенного контроля пассажира было неоднократно предупреждено об ответственности в случае обнаружения нарушения таможенных правил. Таможенниками в ручной клади гражданина было дополнительно выявлено 182 000 евро, а именно: 60000 евро были свернуты в трубочку и скрыты внутри мужских носков, так же скрытые 60000 евро были помещены в другой носок; а еще 62000 евро находились уже в третьем носке. В свою очередь носки с деньгами находились в двух кроссовках, завернутых в полиэтиленовый пакет и помещены в чемодане (ручной клади) пассажира под его личными вещами.

Указанная наличность перемещалась с сокрытием от таможенного контроля, а именно способом, что затрудняет выявление.

Из выявленной суммы было пропущено 8 870 евро, 673 долларов США и 2 650 гривен. По протоколу о нарушении таможенных правил изъято 182 000 евро. Валюта изъята до вынесения судом решения по делу.