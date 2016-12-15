В Одессе иномарка снесла высоковольтную опору и загорелась, водитель сбежал (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в ночь на 15 декабря по улице Лиманной в направлении Куяльника на большой скорости передвигался автомобиль Audi.

"Машина врезалась, в частности, в опору ЛЭП. Автомобиль откинуло на противоположную сторону дороги, после чего он загорелся. На месте работали спасатели, загасившие пламя", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП на проезжую часть рухнули две высоковольтные опоры, в настоящее время данный участок оцеплен полицией.

Водитель с места происшествия сбежал. Его автомобиль восстановлению не подлежит.

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Как сообщает 048.ua, личность водителя установлена.

В то же время УНИАН в пресс-службе компании "Одессаоблэнерго" сообщили, что в результате падения опор, произошел разрыв резервной линии санатория "Куяльник". В настоящее время линия обесточена, проводятся восстановительные работы.

Как известно, ранее на проспекте Глушкова фура снесла остановку общественного транспорта и парикмахерскую. Издание dtp.kiev.ua сначала сообщило о 10 пострадавших в результате ДТП, но позднее в полиции уточнили, что травмирован один мужчина 1946 года рождения.