Минус один Prius: в Харькове женщина протаранила машину патрульных (фото)

Об этом сообщает newsroom.kh.ua.

Инцидент произошел на белгородском шоссе, неподалеку от ресторана. Как видно на фото, автомобиль патрульных вылетел в кювет.

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"Они зависли между велодорожкой и шоссе. Потом им коллеги на помощь приехали", - написал очевидец на своей странице в соцсети.

Как сообщили в патрульной полиции, полицейский Prius столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП ни женщина-водитель, ни правоохранители не пострадали. Все материалы собраны.