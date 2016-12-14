Минус один Prius: в Харькове женщина протаранила машину патрульных (фото)
19:53, 14 декабря 2016Происшествия
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В Харькове местные патрульные в очередной раз попали в неприятность. На этот раз машина патрульных попала в ДТП и вылетела в кювет.
машина патрульных попала в ДТП и вылетела в кювет / newsroom.kh.ua
Об этом сообщает newsroom.kh.ua.
Инцидент произошел на белгородском шоссе, неподалеку от ресторана. Как видно на фото, автомобиль патрульных вылетел в кювет.
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"Они зависли между велодорожкой и шоссе. Потом им коллеги на помощь приехали", - написал очевидец на своей странице в соцсети.
Как сообщили в патрульной полиции, полицейский Prius столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП ни женщина-водитель, ни правоохранители не пострадали. Все материалы собраны.
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