Во Львове пьяная девушка без прав повредила свой автомобиль

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, на улице Хоткевича инспекторы заметили автомобиль Honda Accord, который имел характерные повреждения после ДТП. В автомобиле сидели двое молодых женщин, которые рассказали, что машину занесло и она врезалась в бордюр.

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При общении у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на драгере установил 0.75 промилле алкоголя. Из документов, которые удостоверяют личность, у нее был только паспорт.

На водителя оформили протоколы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и совершенном дорожно-транспортном происшествии, а также вынесли постановление за отсутствие прав на управление транспортным средством.