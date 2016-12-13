Во Львове пьяная девушка без прав повредила свой автомобиль

12:56, 13 декабря 2016
Происшествия
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Около 4 утра 13 декабря во Львове патрульные оштрафовали девушку, которая совершила ДТП, не имея документов, и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Машину с нетрезвым водителем занесло, и она врезалась в бордюр / Фото facebook.com/lvivpolice

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, на улице Хоткевича инспекторы заметили автомобиль Honda Accord, который имел характерные повреждения после ДТП. В автомобиле сидели двое молодых женщин, которые рассказали, что машину занесло и она врезалась в бордюр.

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При общении у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на драгере установил 0.75 промилле алкоголя. Из документов, которые удостоверяют личность, у нее был только паспорт.

На водителя оформили протоколы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и совершенном дорожно-транспортном происшествии, а также вынесли постановление за отсутствие прав на управление транспортным средством.

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