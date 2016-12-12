Из-под завалов общежития в Чернигове достали тело погибшей девушки - ГСЧС

Ее тело подняли на поверхность в 22.15, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели также сообщают, что в 21.50 свалили аварийную стену здания наружу.

Читайте такжеВ Чернигове жителей общежития, где произошел взрыв, расселили в двух гостиницах и школе

Поисково-спасательные работы продолжаются. К аварийно-спасательным работам привлечены 138 человек и 44 единицы техники.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове из-под завалов общежития, где сегодня произошел взрыв, достали подростка.

Напомним, в Чернигове сегодня ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.

По данным ГСЧС, причиной обвала стал взрыв, без последующего горения в комнате на четвертом этаже. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны.

Сообщалось, что ориентировочно два лица находились под завалами, одна из которых подавала признаки жизни.