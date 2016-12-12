В Чернигове жителей общежития, где произошел взрыв, расселили в двух гостиницах и школе

Как сообщил УНИАН заместитель городского головы Александр Ломако, всего в общежитии проживали 180 человек.

"Я сейчас нахожусь в отеле "Придеснянский", где будут размещены 70 человек, еще 30-35 поселим в отеле "Профсоюзный". Также организовано размещение и питание в школе номер 10. Часть жителей общежития - сейчас у родственников и знакомых, главное, чтобы никто не остался на морозе", - отметил чиновник.

Кроме того, он уточнил, что состояние подростка, которого вечером достали из-под завалов, удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове сегодня ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.

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По данным ГСЧС,причиной обвала стал взрыв, без последующего горения в комнате на четвертом этаже. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны.

Сообщалось, что ориентировочно два человека находились под завалами, один из которых подавал признаки жизни.

Позже спасатели из-под завалов достали 17-летнего подростка.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим в результате обвала стены в общежитии в Чернигове.