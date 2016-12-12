В Одессе должностные лица НИИ присвоили документацию на промышленный образец оборудования ПВО

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачова, в конце прошлой недели начато уголовное производство по факту нарушения прав на интеллектуальную собственность. В частности, производство открыто по факту присвоения технической и конструкторской документации на промышленный образец.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 177 УК Украины (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец).

Установлено, что бывшие должностные лица государственного предприятия «Научно-исследовательский институт «Шторм» в течение 2011-2012 гг. предоставили техническую и конструкторскую документацию на промышленный образец - изделие воздухоохладителя к комплексу противовоздушной обороны.

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«Завладев нечестным путем документацией на указанное изделие, разработанное государственным предприятием во время выполнения контракта по государственному оборонному заказу, злоумышленники нарушили права государства на указанные объекты интеллектуальной собственности», - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что сумма ущерба, нанесенного государству действиями бывших должностных лиц предприятия, в настоящее время устанавливается.