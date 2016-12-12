В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с опорой
21:05, 12 декабря 2016Происшествия
317
По предварительной информации пресс-службы мэрии, на участке, где произошло ДТП, обледенели рельсы, трамвай сошел с пути и сбил опору.
ДТП произошло вечером 12 декабря на проспекте Тракторостроителей / Фото: Nurka Lezhnova. Источник фото: vk.com/h_kharkov
На фото очевидцев на месте происшествия видна карета скорой помощи.
Читайте такжеЦентр Киева стоит в пробках: зафиксировано около двух десятков ДТП
По словам директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, никто не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter