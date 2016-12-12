В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с опорой

21:05, 12 декабря 2016
Происшествия
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По предварительной информации пресс-службы мэрии, на участке, где произошло ДТП, обледенели рельсы, трамвай сошел с пути и сбил опору.

Фото: Nurka Lezhnova. Источник фото: vk.com/h_kharkov

На фото очевидцев на месте происшествия видна карета скорой помощи.

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По словам директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, никто не пострадал. 

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Теги: #ДТП#Харьков#трамвай