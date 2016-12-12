В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с опорой

По предварительной информации пресс-службы мэрии, на участке, где произошло ДТП, обледенели рельсы, трамвай сошел с пути и сбил опору.

На фото очевидцев на месте происшествия видна карета скорой помощи. Читайте такжеЦентр Киева стоит в пробках: зафиксировано около двух десятков ДТП По словам директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, никто не пострадал.

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