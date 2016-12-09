Геращенко отверг одну из версий перестрелки в Княжичах, которую распространяют "враги Украины"
Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко уверен, что на следующей неделе будут результаты баллистической экспертизы по трагедии в Княжичах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По его словам, пока что нет результатов баллистической экспертизы, поскольку они «не делаются по принципу, что надо скорее, к очередному телевыпуску новостей» их провести.
«Думаю, что на следующей неделе они будут, - подчеркнул Геращенко. - Все хотят знать правду, что все-таки случилось в Княжичах».
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«Мы знаем только одно, что все рассказы о том, что сотрудники полиции сами грабили дома и между собой там поссорились, - это полная чушь, которая распространяется врагами Украины», - добавил советник главы МВД.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.
Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.
Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.
После перестрелки в Княжичах от службы отстранены 25 полицейских и руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.