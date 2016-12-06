Перестрелка в Княжичах: из-за инцидента отстранены 25 полицейских - от руководителей операции до ее участников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции, об этом сегодня во время ведомственного видеоселекторного совещания с участием руководства МВД и руководителей структурных и территориальных подразделений полиции сообщил и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По словам Трояна, согласно его решению, на время проведения служебного расследования отстранены от службы 25 сотрудников полиции, участвовавших в спецоперации в Княжичах, - от руководителей операции до ее участников.

«Я считаю это необходимым, пока мы детально не поймем, кто в чем виноват и кто нарушил инструкцию или приказ», - подчеркнул Троян.

В пресс-службе также напомнили, что вчера, 5 декабря, Троян сообщил об отстранении от службы руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения участвовали в спецоперации по задержанию членов банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.

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Ранее Троян сообщил, что полиция и Генпрокуратура допрашивают всех участников событий в Княжичах.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники, - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.