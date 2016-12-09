В Одессе из-за торта в больницу попали 44 человека
В Одессе в течение последних суток количество людей, которые отравились тортом, возросло до 44.
Об этом УНИАН сообщили в мэрии, уточнив, что пострадавших доставили в Городскую инфекционную клиническую больницу.
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Из 44 человек, 13 – дети. У части пациентов уже подтвержден диагноз «сальмонеллез».
Как уточнили в пресс-службе мэрии, пострадавшие начали поступать с 4 декабря.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 декабря, в Одессе были госпитализированы 33 человека в результате отравления тортом, приобретенным в розничной торговой сети.
По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», которое принадлежит данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.