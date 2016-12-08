У нардепа Продан угнали авто

Об этом сама депутат написала на своей странице в Facebook.

"Ночью у меня украли машину. RAV4 СЕ 1357 ВИ, 2016 г., черную. Все процессуальные документы только что составлены, сведения в ЕРДР внесены", - сообщила она.

Читайте такжеНа Львовщине полиция с применением оружия задержала двух подростков на угнанном автомобилеРанее у заместителя министра экономики Макса Нефедова угнали машину Infiniti EX35 просто под домом. По его словам, машина с царапиной на правом боку и, вероятно, с заклеенным правым стеклом пассажира, которое разбили при угоне.