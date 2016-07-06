У заместителя главы Минэкономики угнали Infiniti (фото)

11:41, 06 июля 2016
Общество
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Ночью 6 июля у заместителя министра экономики Макса Нефедова угнали машину Infiniti EX35 просто под домом.

facebook.com/max.nefyodov

Об угоне он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, машина с царапиной на правом боку и, вероятно, с заклеенным правым стеклом пассажира, которое разбили при угоне.

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"Учитывая, что машина не новая - 2008 года, она должна стоять где-то во дворах на "отстое". Если вдруг кто увидит, буду очень благодарен", - написал Нефедов.

Напомним, ранее под Киевом группа злоумышленников ограбила дом экс-министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского.

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