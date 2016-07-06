У заместителя главы Минэкономики угнали Infiniti (фото)

Об угоне он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, машина с царапиной на правом боку и, вероятно, с заклеенным правым стеклом пассажира, которое разбили при угоне.

Читайте такжеВ Днепре ограбили приемную волонтера и кандидата в нардепы (фото)

"Учитывая, что машина не новая - 2008 года, она должна стоять где-то во дворах на "отстое". Если вдруг кто увидит, буду очень благодарен", - написал Нефедов.

Напомним, ранее под Киевом группа злоумышленников ограбила дом экс-министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского.