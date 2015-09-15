Друг Авакова дописал в свою декларацию "забытый" почти миллиард гривень и стал самым богатым нардепом

Дополненную декларацию за 2014 год он обнародовал на сайте Верховной Рады в августе, передает "Радио Свобода".

Благодаря упомянутой сумме депутат стал официально самым богатым в парламенте.

В марте, когда все парламентарии должны подавать декларацию о доходах, Котвицкий указал сбережения и счета в размере 63,867 миллиона гривень. Теперь он увеличил сумму средств на 907,05 миллиона.

Также увеличилась общая сумма его совокупного дохода с 26,06 до 71,9 миллиона гривень. Это произошло из-за роста дохода от дивидендов и процентов.

На вопрос журналиста Радио Свобода, откуда Котвицкий взял более 900 миллионов гривень, он посоветовал обратиться к человеку, который заполнял его декларацию за 2014 год.

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"Это к бухгалтеру вопрос. Люди ошибаются и исправили ошибку. Это деньги, которые много лет лежали на счетах в банках, а не возникли ниоткуда. Это механическая ошибка", - заявил он.

Стоит отметить, что Котвицкий является бизнес-партнером семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

На момент избрания народным депутатом он был членом наблюдательного совета - вице-президентом ОАО "Инвестор", которое специализируется на предоставлении информационных, консультативных и маркетинговых услуг, оптовой торговли, а также аренде офисных помещений.

Председателем наблюдательного совета - президентом ОАО "Инвестор" до 2013 года был сам Арсен Аваков, а сейчас эту должность занимает его жена - Инна Авакова.

Согласно официальной информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на 2013 год Инна Авакова владела 42,064% акций ПАО "Инвестор", еще 1,69% принадлежали сыну Александру Авакову, а 9,566% были у Котвицкого.

С тех пор данные о смене собственников ОАО "Инвестор" официально не оглашались.