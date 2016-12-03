В Хмельницкой области в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли двое людей (фото)

16:17, 03 декабря 2016
Происшествия
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В Хмельницкой области в результате столкновения фуры и грузового микроавтобуса погибли двое людей.

Погибли две пассажирки микроавтобуса / Фото пресс-службы областной полиции

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областной полиции Инна Глега, примерно в полдень в Хмельницком районе произошло столкновение грузовика Renault Magnum с прицепом и грузового микроавтобуса Fiat Ducato.

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47-летний водитель последнего получил телесные повреждения. Две пассажирки микроавтобуса, среди которых 41-летняя жена водителя, погибли на месте ДТП. Водитель грузовика повреждений не получил.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и выясняет причины аварии.

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