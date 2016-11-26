Украинские самолеты начали тушение лесных пожаров в Израиле (видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня летные экипажи ГСЧС приняли участие в заседании оперативного штаба Израиля, в ходе которого были определены задачи и направления их выполнения.

Экипажи самолетов «АН-32П» провели разведку на местности и начали тушение лесных пожаров.

Как сообщал УНИАН, в Израиле пятый день бушуют масштабные лесные пожары, эвакуированы сотни людей. В преодолении стихии Израилю помогают 13 стран.

Местные СМИ предполагают, что первые пожары, которые начались 22 ноября стали следствием неосторожного обращения с огнем в условиях сухой погоды и сильного ветра. Ситуацией воспользовались злоумышленники, которые совершали умышленные поджоги в лесах у израильских населенных пунктов.

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24 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю. Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета Ан-32 для помощи в тушении пожаров. 25 ноября два самолета ГСЧС «Ан-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, которые там бушуют.