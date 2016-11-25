В бизнес-центре "Гулливер" проводят обыски, ТРЦ работает в обычном режиме (исправлено)

Так, по свидетельствам очевидцев, около 9 часов входы и выходы из здания блокировали люди в черном с автоматами. Они контролировали вход и выход сотрудников здания, передает "Украинская правда".

Также на месте была Нацполиция.

По состоянию на 9:31 представители СБУ и Генпрокуратуры вошли в здание.

Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, проводятся следственные действия в рамках Банка Михайловский.

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Представитель Нацполиции Ярослав Тракало уточнил, что по постановлению Шевченковского райсуда СБУ и ГПУ проводят следственные действия. "На место был вызван патруль, показали документ, на основании которого эти следственные действия проводятся. После этого патруль уехал", - рассказал Тракало.

Как рассказала руководитель по связям с общественностью ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова, по состоянию на 9:50 проводятся обыски у одного из арендаторов на верхних этажах здания. Она уточнила, что речь идет об офисном здании комплекса.

Атаджанова добавила, что сотрудники начали впускать в здание в 9:20. Она также уточнила, что арест накладывался на торгово-развлекательный центр.

"Мы предполагаем, что эти события связаны с интервью, которые в последнее время давал Полищук", - сказала она.

Как известно, в ноябре ТРЦ Gulliver был арестован в рамках дела о банке "Михайловский". ТРЦ принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.