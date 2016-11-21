В полиции сообщили о трех пострадавших во время акций в центре Киева

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, в дежурную часть столичной полиции от медицинских работников поступили сообщения о трех пострадавших, которые получили телесные повреждения во время мероприятий, проходивших в столице 21 ноября.

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"У одного из них – ушибы от падения с парапета, у второго – резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили о наличии информации, что толпа людей на ул. Пушкинской пыталась проникнуть в помещение одного из банков. Полиция на месте происшествия общалась с несколькими мужчинами, которые крушили мебель и якобы выносили оргтехнику.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также принимается решение о правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, протестующие повредили отделение "Сбербанка" (бывший "Сбербанк России"), которое находится возле входа на станцию метро "Площадь Льва Толстого".