В оккупированном Луганске упала восьмиметровая "звезда Плотницкого"
22:16, 21 ноября 2016Происшествия
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В Луганске в ночь на 21 ноября на эстакаде упал восьмиметровый памятный знак "Звезда Победы", более известный как "звезда Плотницкого".
Конструкция устояла после взрыва, но затем упала из-за сильных порывов ветра / Фото miaistok.su
Как сообщают СМИ сепаратистов, памятник, который был установлен в мае нынешнего года, упал ночью из-за сильных порывов ветра. В настоящее время на месте происшествия отсутствует вся конструкция монумента.
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Повреждения в результате взрыва / Фото lug-info.com
Конструкция была подорвана неизвестными в ночь на 11 ноября, однако тогда звезда устояла, несмотря на полученные повреждения.
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