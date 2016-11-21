В оккупированном Луганске упала восьмиметровая "звезда Плотницкого"

Как сообщают СМИ сепаратистов, памятник, который был установлен в мае нынешнего года, упал ночью из-за сильных порывов ветра. В настоящее время на месте происшествия отсутствует вся конструкция монумента.

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Конструкция была подорвана неизвестными в ночь на 11 ноября, однако тогда звезда устояла, несмотря на полученные повреждения.