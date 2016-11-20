Смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени: погибло 4 человека, один человек получил тяжелые травмы
В Одесской области в результате ДТП погибло 4 людей, и один человек получил тяжелые травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 19 ноября в 18.44 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на 33 км автодороги Одесса - Рени произошло дорожно-транспортное происшествие.
«Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и частный микроавтобус Volkswagen. Водителя микроавтобуса доставили в Беляевскую центральную районную больницу, в реанимационное отделение. Состояние здоровья пострадавшего тяжелое», - говорится в сообщении.
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«С помощью гидроинструмента спасатели срезали передние водительские двери, стойки и крышу легкового автомобиля и вытащили 4-х человек без признаков жизни», - рассказали в пресс-службе.
Тела погибших переданы сотрудникам полиции.
Проводится расследование