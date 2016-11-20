В Индии в результате железнодорожной аварии погибли не менее 45 человек
05:39, 20 ноября 2016Происшествия
2011 0
По меньшей мере 45 человек погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов на севере Индии.
В Индии несколько вагонов сошли с рельсов, что повлекло многочисленные жертвы / Фото twitter.com/shubham50555
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Asian News International.
Читайте такжеВ Хмельницкой области из-за пьяного машиниста сошел с рельсов грузовой поезд (фото)
Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян в штате Уттар-Прадеш. С рельсов сошли как минимум 14 вагонов состава.
Причина схода поезда с рельсов пока не выяснена. На месте происшествия работают спасатели, в том числе - волонтеры.
कानपुर देहात में पुखराया के पास बड़ा ट्रेन हादसा, इंदौर-पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, कई की मौत की दुखद ख़बर !! pic.twitter.com/uE93RsQnfl— शलभ (@shalabhmani) November 20, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter