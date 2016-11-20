В Индии в результате железнодорожной аварии погибли не менее 45 человек

05:39, 20 ноября 2016
Происшествия
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По меньшей мере 45 человек погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов на севере Индии.

В Индии несколько вагонов сошли с рельсов, что повлекло многочисленные жертвы / Фото twitter.com/shubham50555

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Asian News International.

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Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян в штате Уттар-Прадеш. С рельсов сошли как минимум 14 вагонов состава.

Причина схода поезда с рельсов пока не выяснена. На месте происшествия работают спасатели, в том числе - волонтеры.

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