В Одессе по подозрению в рэкете задержаны трое вооруженных сотрудников охранной фирмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в области, подозреваемые задержаны вечером 14 ноября.

«Правоохранители установили, что злоумышленники получали от кредиторов «заказ» на вымогательство денег с должников, которые пропустили сроки возврата средств. Оперативники спецслужбы задокументировали, что трое сотрудников охранной фирмы, среди которых бывший сотрудник милиции, требовали от местного жителя вернуть 400 тыс. грн и 17 тыс. долл. долга», - сообщили в пресс-службе.

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Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали рэкетиров сразу после очередной попытки запугать предпринимателя, используя при этом огнестрельное оружие.

В настоящее время правоохранители проверяют еще четыре факта возможного вымогательства денег участниками этой группировки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.