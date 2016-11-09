Во Львове маршрутка столкнулась с внедорожником: пострадали трое людей (фото)

Во Львове вечером 8 ноября произошло ДТП с участием маршрутного такси. С незначительными травмами в больницу госпитализировали трех человек.

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По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 23:01 на перекрестке ул. Гетмана Мазепы и ул. Орлика столкнулся автобус «БАЗ» ― маршрутное такси №51 и внедорожник Toyota RAV4.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмированных отвезли в больницу СМП. После оказания необходимой медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой, говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львова, в больницу госпитализировали водителя Toyota, 40-летнего жителя Тернополя, а также двух пассажиров маршрутного такси 44-летнего львовянина с резаной раной правой кисти. 46-летний мужчина получил тупую травму живота средней тяжести.

Причины аварии выясняют следователи. Проводится доследственная проверка.