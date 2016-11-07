79 точек продажи фастфуда в Одессе не соответствуют санитарным нормам
В результате изучения рынка реализации фастфуда выяснилось, что 79 временных сооружений не соответствуют санитарным нормам. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания 7 ноября.
Об этом сообщает "Первый городской".
Согласно данным, которые предоставил и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергей Машьянов, в 37 точках продажи фастфуда отсутствует канализация и центральное водоснабжение.
"Продукция ресторанного хозяйства реализуется в 86 временных сооружениях: 23 из них находятся в Киевском районе, 32 - в Приморском, 16 - в Суворовском и 15 - в Малиновском. В Суворовском районе остановлена реализация подобной продукции в 9 объектах и 1 объект по решению исполкома был снесен, в Малиновском - в двух объектах прекращена реализация и два объекта были демонтированы", - отметил Машьянов.
По результатам проверки Госпотребслужбы были составлены протоколы о несоблюдении санитарных норм на 79 объектах, занимающихся реализацией фастфуда. Материалы по этим торговым точкам будут направлены в полицию, заверил Машьянов.