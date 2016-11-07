У жителя Днепропетровской области изъяли партию марихуаны стоимостью 500 тысяч гривень
14:07, 07 ноября 2016Происшествия
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В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области 6 ноября полицейские управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины изъяли 12 кг марихуаны.
Марихуана / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, стоимость наркотиков на «черном» рынке составляет почти 500 тыс. грн.
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Готовую к реализации, высушенную и измельченную марихуану, расфасованную в слип-пакеты, мужчина хранил в своей мастерской и на чердаке дома.
Сейчас наркотики отправлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.
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