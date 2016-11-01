В Харьковской области в результате пожара из-за новогодней гирлянды погибли двое малолетних девочек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 1 ноября, в 7:20 в дежурную часть Изюмского отдела ГСЧС поступила информация от врачей центральной городской больницы о том, что к ним попали двое детей (девочки 2013 и 2014 годов рождения) с сильным отравлением угарным газом, которые впоследствии скончались.

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По сведениям ГСЧС, во время проверки оказалось, что в частном доме в селе Искра Изюмского района произошел небольшой пожар. В этот момент хозяева находились на улице, занимаясь хозяйством. В доме спали их дети. По предварительным данным, в результате короткого замыкания новогодней гирлянды начало плавиться ее полимерное обрамление, загорелась штора и частично диван. В результате этого образовалось сильное задымление. Когда в помещении концентрация кислорода приблизилась к нулю, горение самоликвидировалось.

Родители заметили пожар слишком поздно. Окончательные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа Изюмского райотдела полиции.