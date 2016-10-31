В Одессе полиция изъяла у мужчины наркотиков и психотропов на 220 тысяч гривень (фото)

В Одессе сотрудники департамента противодействия наркопреступности Нацполиции изъяли в квартире местного жителя партию наркотиков и психотропов, которая на «черном» рынке стоит более 220 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

"...полицейские изъяли у подозреваемого два пакета с килограммом амфетамина, 38 единиц средства «Экстази», 100 г марихуаны и 1 г кокаина», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПеревозчику 3 килограммов кокаина из ОАЭ под видом конфет одесский суд дал 6,5 лет тюрьмы

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ (ст. 309 УК Украины). Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Ранее в Раздельнянском районе Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя 35 кг марихуаны.

По другому адресу правоохранители обнаружили около 1 кг марихуаны, несколько граммов порошка белого цвета и ампулу с неустановленным прозрачным веществом.