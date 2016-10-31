В Харьковской области задержали контрабандиста, который на лодке вез автозапчасти из Росии

Силовики совместно с пограничниками не дали ввезти в страну контрабандные запчасти для машин.

Украинец хотел провезти товара на 450 000 гривен.

Его засекли благодаря тепловизору. Контрабандист направлялся на лодке к поселку Тополя, рассказали в пресс-центре У СБУ.

"Была оперативная информация от разведчиков. Мы знали, что он поплывет в этом районе. Обнаружили, подождали, пока он пересечет границу и задержали", - отметил пресс-офицер Харьковского погранотряда Александр Трохимец.

Читайте такжеПеревозчику 3 килограммов кокаина из ОАЭ под видом конфет одесский суд дал 6,5 лет тюрьмы

После этого, недалеко от государственной границы на береговой отмели реки Оскол совместная межведомственная группа задержала жителя Харьковщины.

Кроме него в лодке бойцы обнаружили 50 картонных ящиков с автозапчастями к автомобилям различных марок.

В отношении гражданина Украины составили документы об административном правонарушении за незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима.

Товар передали представителям фискальной службы. Таможенники оценили товар в 450 000 гривен.