В США водитель кабриолета сбил более 20 человек на парковке
09:49, 31 октября 2016Происшествия
527 0
В воскресенье, 30 октября, водитель кабриолета Chevrolet сбил 22 человека на парковке возле стадиона Martinsville Speedway в Вирджинии, где состоялись гонки NASCAR.
По словам очевидцев, водитель пытался обогнать внедорожник, но не справился с управлением / Фото Roger Wolfe via usatoday.com
Девять человек отправили в больницу, погибших нет. По данным медиков, серьезных ранений у пострадавших не зафиксировано, передает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеВо Львове рейсовый автобус врезался в дерево и перевернулся: госпитализированы 13 человек
Полиция выясняет причины инцидента. Пока непонятно, случайно или намеренно водитель въехал в толпу людей.
Очевидцы сообщили, что Chevrolet пытался обогнать внедорожник Jeep и столкнулся с ним, а также сбил несколько прохожих.
Водителя задержали. По предварительным данным, он был трезв.
NASCAR - американская национальная ассоциация гонок серийных автомобилей. Это частная компания, которая занимается организацией гонок с 1950-х годов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter