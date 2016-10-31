В США водитель кабриолета сбил более 20 человек на парковке

Девять человек отправили в больницу, погибших нет. По данным медиков, серьезных ранений у пострадавших не зафиксировано, передает Русская служба Би-би-си.

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Полиция выясняет причины инцидента. Пока непонятно, случайно или намеренно водитель въехал в толпу людей.

Очевидцы сообщили, что Chevrolet пытался обогнать внедорожник Jeep и столкнулся с ним, а также сбил несколько прохожих.

Водителя задержали. По предварительным данным, он был трезв.

NASCAR - американская национальная ассоциация гонок серийных автомобилей. Это частная компания, которая занимается организацией гонок с 1950-х годов.