В Киеве СБУ задержала "защитника морали", вымогавшего $10 тысяч у фотографа
18:11, 26 октября 2016Происшествия
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В Киеве СБУ совместно с прокуратурой задержала на взятке председателя одной из общественных организаций по защите общественной морали.
Доллары / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, он вымогал от частного предпринимателя - фотографа 10 тыс. долларов США. В случае отказа он обещал сообщить правоохранителям о том, что фотограф якобы занимается распространением порнографии.
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"Сотрудники СБУ задержали 54-летнего "защитника морали" в одном из подольских кафе во время получения части взятки в 5 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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