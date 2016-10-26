В Киеве СБУ задержала "защитника морали", вымогавшего $10 тысяч у фотографа

18:11, 26 октября 2016
Происшествия
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В Киеве СБУ совместно с прокуратурой задержала на взятке председателя одной из общественных организаций по защите общественной морали.

Доллары / REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, он вымогал от частного предпринимателя - фотографа 10 тыс. долларов США. В случае отказа он обещал сообщить правоохранителям о том, что фотограф якобы занимается распространением порнографии.

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"Сотрудники СБУ задержали 54-летнего "защитника морали" в одном из подольских кафе во время получения части взятки в 5 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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